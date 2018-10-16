Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що подає у відставку.
Про це у вівторок, 16 жовтня, повідомляє Reuters.
Як зазначається, такий захід є необхідним для розпуску парламенту республіки і проведення позачергових парламентських виборів.
– Я подаю у відставку. Всім бажаємо удачі на виборах. Ми гарантуємо справедливі вибори, – сказав Пашинян.
Він підкреслив, що його відставка має формальний характер, але все ж є “дуже хвилюючим моментом”.
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Нагадаємо, що 17 квітня парламент обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем’єром, але вже 23 квітня він був змушений піти у відставку під тиском протестувальників.
Пашиняна обрали прем’єр-міністром у травні цього року.
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