PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Сестра Кейт Міддлтон народила первістка/

Сестра Кейт Міддлтон народила первістка

Молодша сестра герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон – Піппа вперше стала мамою.

35-річна британська світська левиця народила сина 15 жовтня у лікарні святої Марії, у крилі Ліндо, де тричі народжувала сама дружина принца Вільяма, повідомляє журнал HELLO!

Вага малюка становить 4 кг. Ім’я дитини поки не оголошено. Піппа подарувала спадкоємця своєму чоловікові – колишньому професійному гонщикові і спадкоємцю шотландського феодального титулу Laird of Glen Affric Джеймсу Меттьюсу.

Пара зіграла весілля у травні 2017.

Читайте: Меган Маркл вагітна: який титул отримає первісток

Раніше стало відомо, що дитина Меган Маркл і принца Гарріз’явиться на світ навесні 2019 року.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

крещение луи
Принц Вільям і Кейт Міддлтон хрестили сина
Принца Вільяма і Кейт Міддлтон спіймали “напідпитку” після клубу
Меган Маркл
Меган Маркл зробила унікальні подарунки новим родичам
Кейт vs Меган: найгарніша наречена королівської родини (ГОЛОСУВАННЯ)
За які футбольні клуби вболівають монархи? (ТЕСТ)
Меган Маркл образила Кейт Міддлтон – новий скандал навколо весілля принца Гаррі
Стало відомо ім’я новонародженого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон народила
Очікування і реальність. Жінки порівнюють себе з Кейт Міддлтон після пологів
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка