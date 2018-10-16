Молодша сестра герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон – Піппа вперше стала мамою.

35-річна британська світська левиця народила сина 15 жовтня у лікарні святої Марії, у крилі Ліндо, де тричі народжувала сама дружина принца Вільяма, повідомляє журнал HELLO!

Вага малюка становить 4 кг. Ім’я дитини поки не оголошено. Піппа подарувала спадкоємця своєму чоловікові – колишньому професійному гонщикові і спадкоємцю шотландського феодального титулу Laird of Glen Affric Джеймсу Меттьюсу.

Пара зіграла весілля у травні 2017.

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Раніше стало відомо, що дитина Меган Маркл і принца Гарріз’явиться на світ навесні 2019 року.