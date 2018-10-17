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Дешевше на 30%. Польща знайшла альтернативу газу з РФ

Польща підписала контракт із США на постачання 2 млн тонн зрідженого природного газу щорічно. Угода розрахована на 20 років.

Польська нафтогазова компанія PGNiG та американська Venture Global LNG підписали контракт на постачання 2 млн тонн зрідженого природного газу (СПГ) щорічно.

За словами глави польської компанії Петра Вожняка, угода розрахована на 20 років, пише Коммерсант.

Газ постачатимуть за формулою “free on board”, коли витрати з доставки товару лягають на продавця.

Американський газ буде на 30% дешевший за той, що Польща купує в Росії.

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До слова, в червні PGNiG уклала незобов’язальні угоди про купівлю СПГ із двома американськими компаніями – Port Arthur LNG і Venture Global LNG.

За обома контрактами постачання газу мали розпочатися з 2023 року – після закінчення контракту польської компанії з російським Газпромом.

Фото: Pichit Boonhuad/Dreamstime

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