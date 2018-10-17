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Найкращі фото живої природи 2018

Музей історії природи Лондона назвав переможців щорічного конкурсу Wildlife Photographer of the Year 2018.

Перше місце отримав відомий голландський фотограф Марсель Ван Остен за фото двох замислених мавп у китайських горах Циньлін, повідомляє Standard.

Фотограф довго стежив за тваринами, вивчаючи їх поведінку.

Нагороду в номінації Молодий фотограф живої природи 2018 отримав південноафриканець Скай Мікер за знімок сонного леопарда в заповіднику Машат у Ботсвані.

Читайте: Найкращі фотографії тварин за версією Wildlife Photography Awards

Нагадаємо, фотограф зробив унікальні знімки варанів, відбиваючись від атаки.

Фото: Parthkumar Bhatt | Dreamstime.com, Marsel van Oosten, Skye Meaker, Standard. 

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