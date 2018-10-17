Музей історії природи Лондона назвав переможців щорічного конкурсу Wildlife Photographer of the Year 2018.
Перше місце отримав відомий голландський фотограф Марсель Ван Остен за фото двох замислених мавп у китайських горах Циньлін, повідомляє Standard.
Фотограф довго стежив за тваринами, вивчаючи їх поведінку.
Нагороду в номінації Молодий фотограф живої природи 2018 отримав південноафриканець Скай Мікер за знімок сонного леопарда в заповіднику Машат у Ботсвані.
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Нагадаємо, фотограф зробив унікальні знімки варанів, відбиваючись від атаки.
Фото: Parthkumar Bhatt | Dreamstime.com, Marsel van Oosten, Skye Meaker, Standard.
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