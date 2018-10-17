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Ніколи не пізно: 100-річна жінка вийшла заміж за свого 74-річного коханого

У Великій Британії 100-річна жінка вийшла заміж за свого 74-річного коханого. Пара разом уже 30 років.

Нора та Малькольм познайомилися у 1980-х роках на танцях і з того моменту не розлучалися, пише BBC Україна.

Пан Йетс раніше був одружений і розлучився, а його наречена була двічі під вінцем.

Читайте: Поцілунок і зіркові гості: топ-7 кадрів з весілля принцеси Євгенії

На церемонію пані Йетс з’явилася під пісню Dancing Queen гурту Abba, а її візок штовхав хлопчик-паж.

На радісну подію зібралися близько 30 друзів та членів родини.

До речі, раніше Факти ICTV публікували голосування за найстильніших гостей на весіллі принцеси Євгенії.

Фото: BBC Українаunsplash.

 

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