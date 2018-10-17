ЦРУ розсекретило доповідь, в якій йдеться про те, що Адольф Гітлер мав садомазохістські нахили та йому подобалися чоловіки.

Центральне розвідувальне управління США розсекретило доповідь антрополога Генрі Філда, в якій йдеться про те, що в Адольфа Гітлера були садомазохістські нахили, а також він відчував сексуальний потяг як до чоловіків, так й до жінок.

Доповідь ґрунтується на дослідженні Ернста Седжвіка Ганфштенгля – близького друга Гітлера, який емігрував до США.

Гітлер відчував гомосексуальну тягу до свого майбутнього заступника Рудольфа Гесса після їхнього перебування у в’язниці в 20-ті роки.

Також він любив спостерігати за юнаками та відчував від цього естетичну насолоду. Проте Гітлера також цікавили й жінки, через що він поєднував двоїсту сексуальність протягом всього життя.

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До слова, історики, які досліджують життєвий шлях Гітлера, зазначають, що диктатор мав багато фобій та комплексів.