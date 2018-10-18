Франкфурт – це книжкова столиця світу. Щорічно сюди на ярмарок приїжджають найвідоміші письменники, видавці, критики та агенти. Саме тут задають моду у друкарські справі і вирішують, що публікуватимуть найближчим часом.

Цього року спеціальний гість виставки – Грузія. Їх стенд поставили навпроти російського. Грузини роздавали відвідувача картки з надписом: Росія – окупант. Українці ж надрукували листівки із закликом звільнити режисера Сенцова. З ними в руках вони провели мовчазну акцію біля російської експозиції.

Відчуй Україну – головне гасло вітчизняного стенду. Тут надруковані фотографії відомих українських письменників і поруч прикріплені навушники, вдягнувши їх і натиснувши на сенсорну кнопку, можна почути пряму мову авторів, які говорять – як вони відчувають і бачать Україну і світовому контексті.



Надзвичайно цікаво читати спогади політиків, які вже у відставці, але зовсім нещодавно були ще при владі. Цього року книгу видав Франсуа Оланд. Французький президент детально описує початок Мінського процесу, перші переговорити Путіна та Порошенка та те, як очільник Кремля при західних лідерах погрожував Україні широкомасштабною війною.

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Книга називається Уроки влади. Оланд розповідає, що коли в 2015-му йшли інтенсивні бої в районі Дебальцевого за столом переговорів Путін та Порошенко періодично підвищували голос один на одного. Очільник Кремля заперечував, що на Донбасі є російські війська, але тоді вже всі розуміли – це брехня.

Оланд пише, переговори у Мінську були настільки довгими та важкими, що він, Меркель та Порошенко навіть дрімали у кріслах, чекаючи поки Путін нібито поговорить з сепаратистами, а насправді він просто спав в готелі.

Зараз дуже популярні книжки про різноманітні тренінги та способи саморозвитку. Британський письменник Роб Сіерс додав до цього трошки сатири та політики і написав книжку “Володимир Путін: лайф-коуч”, де в гумористичній формі розповідає про правила життя токсичного президента з Москви.

Будь тим диктатором, яким ти завжди хотів бути – такий лейтмотив книги. Автор дає поради, як стати схожим на Путіна. Це такий тонкий британський гумор.

Добряче дісталось не лише російському президенту, а й президенту США. Трамп любить про важливі рішення писати у своєму твіттері. Потім усі ці повідомлення підхоплює світова преса. Автор цієї книги усе проаналізував і з найвідоміших висловів американського президента склав вірші.

На виставці представлено дуже багато дитячої літератури. Але звичайними книжками вже нікого не здивуєш, тому видавці намагають впроваджувати нові технології, наприклад, додану реальність. Уявіть, гортаєте сторінки, а герої починають оживати.

На телефон потрібно встановити спеціальний додаток і піднести камеру до малюнка, а далі просто насолоджуватись якісною анімацією.

Зараз стрімко розвивається література, присвячена кулінарії. Книжки про здорове та збалансоване харчування. На ярмарку цій тематиці присвячений цілий павільйон, де лише презентують збірки, а й безпосередньо їх створюють.

До слова, Факти ICTV зібрали 10 найцікавіших книг і рейтинг творів від ведучих ICTV.