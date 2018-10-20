Правоохоронці затримали двох чоловіків, які кидали яйця в будівлю ФСБ у Моксві.

У столиці РФ Москві в п’ятницю, 19 жовтня, російські правоохоронці затримали двох чоловіків, які кидали яйця в будівлю ФСБ Росії на Великій Луб’янці.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на обізнане джерело.

Зазначається, що затримано двох громадян РФ, 1986 і 1981 років народження.

СМИ: Полиция задержала мужчин, забросавших яйцами здание ФСБ: https://t.co/0rPrDjo0pj Наш источник сообщил, что задержали не тех ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/UWdKbFQ8o4 — Лентач (@oldLentach) 20 октября 2018 г.

За словами затриманих, вони є безробітними.

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Наразі проводиться перевірка.

Нагадаємо, пенсіонерка в Росії подарувала міністру мило і мотузку.

Фото: tvc.ru