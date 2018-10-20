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Вперше майже за 30 років. Авіаносець США увійшов у Арктику 

Атомний авіаносець США Harry Truman вперше з 1991 року перетнув Північне полярне коло і увійшов у арктичні води.

Авіаносець США Harry Truman

Про це повідомляється на сайті ВМС США.

– Минуло майже 30 років з тих пір, як палубна авіація діяла в подібних умовах, і, незважаючи на погану погоду, члени нашого екіпажу показують, що цей корабель здатний повністю використовувати свої можливості в будь-якій точці світу, – заявив командир корабля Нік Дієнна.

Harry Truman візьме участь у навчаннях НАТО Trident Juncture 2018, які будуть найбільшими з моменту закінчення холодної війни.

 

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До слова, у березні в Чорне море увійшов американський корабель-док USS Oak Hill LSD-51.

Фото: U.S. Navy

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