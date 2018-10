Про це повідомляється на сайті ВМС США.

– Минуло майже 30 років з тих пір, як палубна авіація діяла в подібних умовах, і, незважаючи на погану погоду, члени нашого екіпажу показують, що цей корабель здатний повністю використовувати свої можливості в будь-якій точці світу, – заявив командир корабля Нік Дієнна.

Harry Truman візьме участь у навчаннях НАТО Trident Juncture 2018, які будуть найбільшими з моменту закінчення холодної війни.

MT @USNavyEurope : @USSHARRYSTRUMAN CSG enters #ArcticCircle – 1st #USNavy carrier in decades – to conduct operations in #NorwegianSea and prepare for @NATO -led exercise #TridentJuncture – https://t.co/n94ZHnB3Bj #NavyPartnerships pic.twitter.com/tIt8rWoJdq

#USNavy aircraft carrier @USSHARRYSTRUMAN continues to maintain #NavyReadiness in #NorthSea, while also fostering cooperative efforts with regional allies and partners during deployment in @USNavyEurope area of operations. #NavyPartnerships pic.twitter.com/rmfjDJgTjr

— U.S. Navy (@USNavy) 17 октября 2018 г.