Атомний авіаносець США Harry Truman вперше з 1991 року перетнув Північне полярне коло і увійшов у арктичні води.
Про це повідомляється на сайті ВМС США.
– Минуло майже 30 років з тих пір, як палубна авіація діяла в подібних умовах, і, незважаючи на погану погоду, члени нашого екіпажу показують, що цей корабель здатний повністю використовувати свої можливості в будь-якій точці світу, – заявив командир корабля Нік Дієнна.
Harry Truman візьме участь у навчаннях НАТО Trident Juncture 2018, які будуть найбільшими з моменту закінчення холодної війни.
MT @USNavyEurope: @USSHARRYSTRUMAN CSG enters #ArcticCircle – 1st #USNavy carrier in decades – to conduct operations in #NorwegianSea and prepare for @NATO-led exercise #TridentJuncture – https://t.co/n94ZHnB3Bj #NavyPartnerships pic.twitter.com/tIt8rWoJdq
— U.S. Navy (@USNavy) 19 октября 2018 г.
#USNavy aircraft carrier @USSHARRYSTRUMAN continues to maintain #NavyReadiness in #NorthSea, while also fostering cooperative efforts with regional allies and partners during deployment in @USNavyEurope area of operations. #NavyPartnerships pic.twitter.com/rmfjDJgTjr
— U.S. Navy (@USNavy) 17 октября 2018 г.
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До слова, у березні в Чорне море увійшов американський корабель-док USS Oak Hill LSD-51.
Фото: U.S. Navy