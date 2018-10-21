НАТО звинуватило Росію у тому, що США вирішили розірвати ракетний договір.

НАТО звинуватило Росію у тому, що США вирішили вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, оскільки РФ не дотримувалася умов договору, повідомляє Главред.

– На саміті НАТО у липні союзники США заявили про виконання умов договору, тоді як дії Росії щодо їх виконання протягом багатьох років викликали цілий спектр сумнівів, – розповів представник штаб-квартири військово-політичного блоку.

Варто наголосити, що Росія і США неодноразово звинувачували один одного у порушенні умов договору.

Читайте: У Німеччині не підтримали плани США щодо розриву ракетної угоди з РФ

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив наміри США вийти з договору з Росією про ракети середньої і меншої дальності.