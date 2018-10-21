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Помер лауреат Нобелівської премії з хімії

Лауреат Нобелівської премії 2008 року з хімії Осаму Симомура помер на 91-му році життя в Нагасакі.

Смерть лауреата Нобелівської премії 2008 року з хімії Осаму Симомури настала 19 жовтня, повідомляє Kyodo.

Вчений із Японії став відомий після того, як разом із Роджером Тсьєном і Чалфі відкрив зелений флуоресцентний білок, виділений із медузи Aequorea victoria.

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Осаму Симомура народився у місті Фукучіяма, префектура Кіото, в 1928 році.

Виріс у Маньчжурії та Осаці, де його батько служив в армії. Пізніше сім’я переїхала в місто Ісахая.

Нещодавно лауреат Нобелівської премії з фізики Леон Макс Ледерман помер у США.

Фото: Miguel Villagran/Getty Images

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