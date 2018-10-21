У Німеччині заявили, що розчаровані рішенням президент США Дональда Трампа з розірвання договору з РФ.

Статс-міністр МЗС Німеччини Нільс Аннен повідомив у Twitter, що німецькі дипломати “розчаровані” рішенням президента США Дональда Трампа розірвати договір з РФ, який обмежує виробництво ракет середньої і малої дальності.

– Ми розчаровані рішенням президента Трампа відмовитися від Договору про РСМД. І продовжуватимемо роботу по ядерному роззброєнню, – написав Аннен.

Дипломат додав, що Росія має дотримуватися своїх зобов’язань щодо договору.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив наміри США вийти з договору з Росією про ракети середньої і меншої дальності.