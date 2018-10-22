Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступив із заявою про повернення Росії до G8.

– Санкціями ми не вирішуємо проблем. Крім того, ми не маємо вбити російське громадянське суспільство, а російський малий та середній бізнес не повинен нести тягар покарання, – заявив Джузеппе Конте, передає AskaNews.

Також він підкреслив, що як і раніше підтримує повернення Росії до Групи семи (G7), так звану Велику сімку, і перетворення її в вісімку.

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На його думку, Росія заробила собі місце в G8 через свою залученості у більшість міжнародних криз.

– Росія – це важливий гравець, коли йдеться про всі міжнародні кризи. І тому, коли йдеться про міжнародну політику, ми повинні дивитися не тільки у свій город, а маємо прагнути до діалогу з Росією. Я говорив про це на саміті G7: нам потрібно, щоби Путін був за одним столом із нами. Деякі проблеми ми не можемо вирішити саме через те, що його з нами немає, – пояснив прем’єр Італії.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Путін підписав указ, яким вводяться санкції проти України.

Фото: Getty Images.