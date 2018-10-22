PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Прем'єр Італії хоче повернути РФ до G8 - причина/

Прем’єр Італії хоче повернути РФ до G8 – причина

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступив із заявою про повернення Росії до G8.

– Санкціями ми не вирішуємо проблем. Крім того, ми не маємо вбити російське громадянське суспільство, а російський малий та середній бізнес не повинен нести тягар покарання, – заявив Джузеппе Конте, передає AskaNews.

Також він підкреслив, що як і раніше підтримує повернення Росії до Групи семи (G7), так звану Велику сімку, і перетворення її в вісімку.

Читайте: Кожен місяць-два: Волкер анонсував додаткові санкції проти РФ

На його думку, Росія заробила собі місце в G8 через свою залученості у більшість міжнародних криз.

– Росія – це важливий гравець, коли йдеться про всі міжнародні кризи. І тому, коли йдеться про міжнародну політику, ми повинні дивитися не тільки у свій город, а маємо прагнути до діалогу з Росією. Я говорив про це на саміті G7: нам потрібно, щоби Путін був за одним столом із нами. Деякі проблеми ми не можемо вирішити саме через те, що його з нами немає, – пояснив прем’єр Італії.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Путін підписав указ, яким вводяться санкції проти України.

Фото: Getty Images.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Росії обстріляли пасажирський літак
ФСБ
Аби дестабілізувати Україну – ФСБ намагалася завербувати бізнесмена Нагорного
Сенат США
У Німеччині не підтримали плани США щодо розриву ракетної угоди з РФ
У Росії горить металургійний завод, є загроза вибуху
Росія наступає: Україна в очікуванні посилення бойових дій на сході
У В’ячеслава Добриніна стався інсульт
Оцінила розмір надбавки: пенсіонерка подарувала міністру мило і мотузку
Ми як мученики – до раю, а вони просто здохнуть – Путін уявив РФ жертвою агресії
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка