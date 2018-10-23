У Китаї офіційно відкрили найдовший у світі міст через море, довжина якого становить 55 кілометрів. 24 жовтня по ньому вже почне їздити транспорт.

Споруджувати міст почали 9 років тому, пише BBC Україна.

Міст з’єднує три ключові прибережні міста: Гонконг, Макау та Джухай. Будівництво коштувало близько $20 млрд.

Міст, зведений із 400 тис. тонн сталі, має протистояти землетрусам і тайфунам.

Щоб дозволити прохід морським суднам, ділянка посередині мосту завдовжки 6,7 км заглиблюється в тунель під морем.

Скористатися мостом зможуть не всі. Охочі мають отримати спеціальний дозвіл, який видається за системою квот. Для всіх транспортних засобів проїзд платний.

Міст не обслуговується громадським транспортом, тож тут з’являться приватні маршрутні автобуси. Також не має залізничного сполучення.

За 9 років будівництва, міст встигли охрестити смертельним. Лише за офіційними даними за цей час загинуло 18 робітників.

Раніше Факти ICTV писали, що на сході Китаю, в місті Цзянь демонтували міст довжиною в понад 1,5 кілометра.

Фото: Скріншот із відео