Хакери зламали сайт економічного форуму Future Investment Initiative, який проходить у Саудівській Аравії.

На головній сторінці сайту хакери розмістили зображення спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана із закривавленим мечем над убитим журналістом Джамалем Хашогджі , пише Motherboard.

На одязі принца написано ІДІЛ.

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– В ім’я безпеки дітей по всьому світу ми закликаємо всі країни запровадити санкції проти саудівського режиму, – йдеться у підписі під фото.

Пізніше сайт форуму ліг.

Економічний форум Future Investment Initiative проходить 23-25 ​​жовтня у столиці країни Ер-Ріяд. Через підозри влади Саудівської Аравії у вбивстві журналіста в форумі відмовилися брати участь великі світові ЗМІ, представники низки компаній, держав і міжнародних організацій.

Нагадаємо, оглядач The Washington Post Джамаль Хашогджі зник 2 жовтня після візиту в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі. Ер-Ріяд оголосив, що журналіст загинув під час сварки зі співробітниками дипмісії.

Фото: Nahayat Tizhoosh‏