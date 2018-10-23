Хакери зламали сайт економічного форуму Future Investment Initiative, який проходить у Саудівській Аравії.
На головній сторінці сайту хакери розмістили зображення спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана із закривавленим мечем над убитим журналістом Джамалем Хашогджі , пише Motherboard.
На одязі принца написано ІДІЛ.
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– В ім’я безпеки дітей по всьому світу ми закликаємо всі країни запровадити санкції проти саудівського режиму, – йдеться у підписі під фото.
Пізніше сайт форуму ліг.
Економічний форум Future Investment Initiative проходить 23-25 жовтня у столиці країни Ер-Ріяд. Через підозри влади Саудівської Аравії у вбивстві журналіста в форумі відмовилися брати участь великі світові ЗМІ, представники низки компаній, держав і міжнародних організацій.
Нагадаємо, оглядач The Washington Post Джамаль Хашогджі зник 2 жовтня після візиту в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі. Ер-Ріяд оголосив, що журналіст загинув під час сварки зі співробітниками дипмісії.
Фото: Nahayat Tizhoosh