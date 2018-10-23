Для запобігання втручанню у проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться в листопаді, США почали першу кібероперацію з протидії поширення дезінформації Росією.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на джерела.

– Кампанія, яка включає ряд місій, проведених за останні кілька днів, є першою подібного роду операцією за кордоном, покликаною захистити американські вибори, зокрема листопадові проміжні вибори, – йдеться у статті.

Міністерство юстиції США повідомило в п’ятницю про кампанію “інформаційної війни” з боку росіян, спрямованої на вплив на проміжні вибори.

За даними видання, американські фахівці в кіберпросторі ідентифікували кілька підозрілих росіян і відстежили їх діяльність.

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Раніше США заявили про розрив ракетного договору з Росією про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

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