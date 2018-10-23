Реджеп Ердоган озвучив підсумки розслідування у справі убивства саудівського журналіста Джамаля Хашогджі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вбивство Джамаля Хашогджі в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі було ретельно сплановано.

За слова турецького лідера, вбивство Хашогджі скоєно групою з 15 громадян Саудівської Аравії.

– Насамперед вбивці відключили камери спостереження, – розповів Ердоган.

Президент Туреччини розповів, що 14 жовтня він поговорив з королем Саудівської Аравії і вручив йому докази вбивства.

– Ми домовилися створити одну об’єднану слідчу групу – Консул відмовився дозволити турецькій поліції доступ, тільки слідчим. Я висловив королю своє незадоволення, – заявив Ердоган.

За його словами, все вказує на те, що це було спланованою операцією.

Читайте: Тіло Хашогджі знайдено в саудівському консульстві – ЗМІ

Також лідер Туреччини попросив, щоб суд над 15-ма винними проходив у Стамбулі.

– Ми продовжимо розслідувати це вбивство, тому, що воно було скоєно на нашій землі. Саудівській Аравії не вдасться блокувати його, прикриваючись тим, що воно відбулося в їхньому консульстві, – заявив президент.

Нагадаємо, оглядач The Washington Post Джамаль Хашогджі зник 2 жовтня після візиту в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі. Ер-Ріяд оголосив, що журналіст загинув під час сварки зі співробітниками дипмісії.

Фото: скріншот