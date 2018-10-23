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В Антарктиді виявлено ідеально прямокутний айсберг

Учені NASA в рамках операції IceBridge сфотографували біля берегів Антарктиди крижану брилу правильної прямокутної форми.

Цей айсберг відколовся від шельфу Ларсена С на Антарктичному півострові, повідомляє Science Alert.

Серед хаотичного безладдя плаваючого льоду, цей айсберг виглядає абсолютно прямокутним, нібито він був навмисно відрізаний. Проте, ця крижана брила – не справа рук людини. Цей айсберг природного походження.

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Цей айсберг не був виміряний, і важко оцінити його розмір тільки за фотографією. Ймовірно, його діагональ складає більше 1,5 км. При цьому ми бачимо тільки 10% його обсягу, решту приховано під водою.

Як повідомлялося, від Гренландії відколовся айсберг розміром з ціле місто.

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