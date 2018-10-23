Рішення президента США Дональда Трампа вийти з угоди про ліквідацію ракет малої та середньої дальності може поставити Європу під приціл Росії.

Рішення вийти з угоди про ліквідацію ракет малої та середньої дальності, яку Америка підписала ще з СРСР у 1987 році, стало черговою перевіркою на міцність, пише німецьке бізнес-видання Handelsblatt.

Відзначається, що після цього значно зросте загроза для європейців, адже розірвання угоди закінчиться нестримним процесом оновлення арсеналів.

Росія може націлити свою зброю на європейські країни. Крім того, ризик не обмежиться лише ракетами середньої дальності.

Розірвання угоди часів Холодної війни може мати ефект доміно і привести до провалу інших домовленостей про роззброєння.

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У контексті безпеки в Європі гірким здається ще і той факт, що у Кремлі сидить правитель, який грає м’язами так само, як і Трамп. Володимир Путін вже ставив договір про ракети малої і середньої дальності під сумнів. Але Москва хоча б формально мала зобов’язання.

Лише минулого тижня Путін публічно розмірковував про ядерну війну і про те, що “росіяни потраплять у рай”, а їх опоненти “просто здохнуть, бо у них не буде часу покаятися у гріхах”.

Глава російської держави приймає військову риторику, притаманну зазвичай ісламським терористам, коли говорить про чутливі питання, це не заспокоює сусідів.

Нагадаємо, Дональд Трамп пригрозив РФ і Китаю ядерним арсеналом.

Фото: Aleksandr Gerasimov/Dreamstime.com