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Хакерська атака на WADA: у Швейцарії затримали двох росіян

У Швейцарії затримали двох громадян РФ за підозрою у плануванні атаки на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

За підозрою у плануванні хакерської атаки на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у Лозанні 23 жовтня затримали двох росіян, пише SID.

Міністерство юстиції Швейцарії дало дозвіл на подальше розслідування справи.

Крім лабораторії WADA, двоє ймовірних хакерів планували атаки на низку інших установ.
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До слова, місяць тому виконавчий комітет WADA поновив у правах Російське антидопінгове агентство, яке з листопада 2015 року було позбавлене акредитації після інформації про вживання російськими спортсменами допінгу.

Однак поновлення супроводжувалось жорсткими умовами та чіткими термінами, в які WADA має отримати доступ до лабораторних даних і зразків проб у московській лабораторії.

Фото: Pixabay

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