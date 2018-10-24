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НАТО розробляє нову техніку для протидії субмаринам РФ

США і союзники по НАТО об’єдналися, щоб тісніше співпрацювати над розробкою та розгортанням безпілотних морських систем.

Альянс реагує на загрозу з боку російських підводних човнів, повідомляє Defense News.

Під час липневого саміту держави підписали план спільного впровадження технологій, призначених для мінного та підводного полювання.

– Працюючи поряд з традиційними військово-морськими засобами, ці безпілотні системи підвищать як нашу ситуаційну обізнаність, так і наш контроль над морями, – йдеться в повідомленні.

Договір підписали Бельгія, Данія, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Туреччина, Сполучене Королівство і Сполучені Штати.

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Нагадаємо, Москва погрожує не пустити кораблі НАТО в Азовське море.

Фото:  Stefan Redel/Dreamstime.com

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