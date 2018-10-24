Президент США Дональд Трамп після масової розсилки поштою пакетів з вибуховими пристроями сказав, що безпека американського народу має найвищий пріоритет.

Таку заяву Трамп зробив на брифінгу, відео якого виклав у своєму Twitter.

– Безпека американського народу є моїм найвищим пріоритетом. Я щойно завершив брифінг з ФБР, Міністерством юстиції, Міністерством внутрішньої безпеки і Секретної служби США, – сказав він.

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Трамп також наголосив, що погрозам політичного насильства або іншого роду немає місця в США, і пообіцяв, що всі причетні до цих “огидних” інцидентів будуть притягнуті до відповідальності.

Як повідомлялося, у будинку Гілларі та Білла Клінтонів знайшли бомбу. Ще одна посилка з бомбою повинна була надійти Бараку Обамі, але її перехопили.

Раніше, 22 жовтня, аналогічний пристрій знайшли в поштовій скриньці біля нью-йоркського будинку мільярдера Джорджа Сороса.

Фото: Olivier Douliery – Pool/Getty Images