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ЗМІ викрили британських лордів на зв’язках з Росією

Депутати британського парламенту вимагають від деяких представників Палати лордів відмовитися від своїх фінансових інтересів в Росії.

Деякі з перів у Палаті лордів тісно пов’язані з Росією, і підтримують ці зв’язки всупереч хіматаці в Солсбері, йдеться у розслідуванні The Times.

Зокрема, лорд Роберт Скидельський, який займає пост у верхній палаті британського парламенту, виявився членом ради директорів Роснефти. У 2014 році він не підтримав введення санкцій проти РФ після анексії Криму.

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А лорд Понсонбі Шалбредський з Лейбористської партії входить до ради директорів російської нафтогазової компанії RNG Joint Stock Company, а також її батьківської фірми Eastsib. Остання зареєстрована на Кіпрі, але діє на території Росії.

Ще один лорд – Пітер Траскотт – є головою консультативної ради Russian Gold Fund. А його дружина Світлана Чернікова – дочка російського полковника.

Раніше Велика Британія заявила про готовність ввести більш жорсткі санкції проти Російської Федерації.

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