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Королівський конфуз: Меган Маркл забула зняти цінник із сукні

Меган Маркл спіткав конфуз під час візиту в королівство Тонга. Герцогиня Сассекська забула зняти цінник на червоній сукні.

Меган Маркл і принц Гаррі перебувають у світовому турне. Під час візиту в королівство Тонга герцогиню Сассекську чекав невеликий конфуз.

В аеропорту з літака Меган вийшла в червоній сукні. Образ герцогиня розбавила чорними туфлями та маленьким клатчем.

 

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Публикация от GÜNLÜK MAGAZİN (@gunlukmagazin)

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Щоправда спостережливі фотографи побачили на подолі її сукні цінник.

Швидше за все, в літаку герцогиня переодягалася поспіхом і просто забула його зняти.

Ми вже писали про конфуз Меган Маркл із королевою Єлизаветою II під час офіційного заходу.

Фото: Chris Jackson-Pool/Getty Images

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