Меган Маркл спіткав конфуз під час візиту в королівство Тонга. Герцогиня Сассекська забула зняти цінник на червоній сукні.
Меган Маркл і принц Гаррі перебувають у світовому турне. Під час візиту в королівство Тонга герцогиню Сассекську чекав невеликий конфуз.
В аеропорту з літака Меган вийшла в червоній сукні. Образ герцогиня розбавила чорними туфлями та маленьким клатчем.
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Щоправда спостережливі фотографи побачили на подолі її сукні цінник.
Швидше за все, в літаку герцогиня переодягалася поспіхом і просто забула його зняти.
Red carpet red dress, also colour of the Tongan flag @7NewsSydney #RoyalTour #HarryandMeghan pic.twitter.com/5cirPDQEVd
— Sarah Greenhalgh (@GreenhalghSarah) 25 жовтня 2018 р.
Ми вже писали про конфуз Меган Маркл із королевою Єлизаветою II під час офіційного заходу.
Фото: Chris Jackson-Pool/Getty Images