Меган Маркл і принц Гаррі перебувають у світовому турне. Під час візиту в королівство Тонга герцогиню Сассекську чекав невеликий конфуз.

В аеропорту з літака Меган вийшла в червоній сукні. Образ герцогиня розбавила чорними туфлями та маленьким клатчем.

Щоправда спостережливі фотографи побачили на подолі її сукні цінник.

Швидше за все, в літаку герцогиня переодягалася поспіхом і просто забула його зняти.

Red carpet red dress, also colour of the Tongan flag @7NewsSydney #RoyalTour #HarryandMeghan pic.twitter.com/5cirPDQEVd

— Sarah Greenhalgh (@GreenhalghSarah) 25 жовтня 2018 р.