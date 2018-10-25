Меган Маркл спіткав конфуз під час візиту в королівство Тонга. Герцогиня Сассекська забула зняти цінник на червоній сукні.

Меган Маркл і принц Гаррі перебувають у світовому турне. Під час візиту в королівство Тонга герцогиню Сассекську чекав невеликий конфуз.

В аеропорту з літака Меган вийшла в червоній сукні. Образ герцогиня розбавила чорними туфлями та маленьким клатчем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GÜNLÜK MAGAZİN (@gunlukmagazin) 25 Окт 2018 в 1:51 PDT

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Щоправда спостережливі фотографи побачили на подолі її сукні цінник.

Швидше за все, в літаку герцогиня переодягалася поспіхом і просто забула його зняти.