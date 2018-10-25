Папа Римський порівняв політиків-популістів сучасності з лідером Третього Рейху Адольфом Гітлером.

Папа Римський засудив популізм та порівняв політиків-популістів з лідером Третього Рейху Адольфом Гітлером, повідомляє Daily Mail.

Він заявив, що потрібно розповідати молодому поколінню про історію світових воєн, аби вони не повторили вже зроблених помилок і знали, як поширюється популізм.

– Кризи породжують острах і тривогу. На мою думку, найбільш очевидний приклад європейського популізму – це Німеччина 1933 року… Німці проголосували за Гітлера. Гітлер не захоплював владу, його народ за нього проголосував, а потім він привів свій народ до краху, – розповів Папа Римський.

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До слова, Папа Римський Франциск засудив аборти та порівняв їх із використанням послуг кілера.