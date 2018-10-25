Влада Китаю і Росії відповіла на інформацію щодо прослуховування спецслужбами країн президента США Дональда Трампа.

Офіційний представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн відкинула звинувачення газети NYT у прослуховуванні Дональда Трампа, назвавши їх прикладом “фейкових новин”.

За її словами, якщо Трамп турбується про безпеку, йому варто змінити iPhone на Huawei чи зовсім відключити всі комунікації, пише SCMP.

Очевидно, що президент США не зміг би використовувати Huawei. Продажі цих смартфонів в Америці заборонені.

Причина – зв’язки компанії з китайським урядом, про які попередили всі американські відомства.

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У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив ТАСС, що у Кремлі до подібних висловлювань ставляться з гумором.

За його словами, Кремлю шкода, що газета “бездумно публікує інформацію, яка, скоріше, свідчить про зниження рівня журналістської відповідальності”.

Раніше The New York Times повідомила про те, що Дональд Трамп користується трьома iPhone, два з яких – безпечні, а ще один – ні.

За даними видання, особистий телефон Трампа можуть прослуховувати китайські та російські спецслужби.

Фото: Ron Sachs – Pool/Getty Images