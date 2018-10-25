PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Путін готує переможну війну. Хто наступна жертва/

Путін готує переможну війну. Хто наступна жертва

Через низький рейтинг президент РФ Володимир Путін може почати війну з Білоруссю.

Білорусь

Низький рейтинг президента Росії Володимира Путіна може призвести до того, що він почне війну з Білоруссю, йдеться у сюжеті програми Ранок у великому місті на ICTV.

– Стрімке падіння рейтингу Володимира Путіна не здатне врятувати майже ніщо, крім швидкої переможної війни. А воювати найкраще, якщо твій противник передбачувано слабший. Тому Білорусь підходить ідеально. Тим більше, що спротив білоруської армії має бути мінімальним. Там надто поширені проросійські погляди і повно російських агентів, – розповідається у сюжеті.

Також на території Білорусі знаходиться кілька тисяч російських військ, які зайшли в країну у 2017 році для проведення спільних навчань, проте так й не повернулися в РФ.

Окупація Білорусі може допомогти Путіну зберегти владу після 2024 року.

Читайте: Росія стягнула в Азовське море понад 120 кораблів і катерів

До слова, Володимир Путін заявив, що Росія може швидко та ефективно відповісти на ймовірний вихід США з ДРСМД.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вихід США з ракетного договору: Путін погрожує “ефективною” відповіддю
Трамп і Путін домовилися про нову зустріч – дата і місце
Україна-Росія
Путін ввів санкції проти України
Мильте, громадяни, мотузки! Шнуров відповів на слова Путіна про ядерну війну (18+)
Володимир Путін
Путін бронює рай – нова карикатура
Ми як мученики – до раю, а вони просто здохнуть – Путін уявив РФ жертвою агресії
Володимир Путін
Лукашенко майже сів на шпагат, щоб Путін не здавався низьким
Трамп похвалив себе за зброю для України: Обама дав лише ковдри
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка