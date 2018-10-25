Через низький рейтинг президент РФ Володимир Путін може почати війну з Білоруссю.

Низький рейтинг президента Росії Володимира Путіна може призвести до того, що він почне війну з Білоруссю, йдеться у сюжеті програми Ранок у великому місті на ICTV.

– Стрімке падіння рейтингу Володимира Путіна не здатне врятувати майже ніщо, крім швидкої переможної війни. А воювати найкраще, якщо твій противник передбачувано слабший. Тому Білорусь підходить ідеально. Тим більше, що спротив білоруської армії має бути мінімальним. Там надто поширені проросійські погляди і повно російських агентів, – розповідається у сюжеті.

Також на території Білорусі знаходиться кілька тисяч російських військ, які зайшли в країну у 2017 році для проведення спільних навчань, проте так й не повернулися в РФ.

Окупація Білорусі може допомогти Путіну зберегти владу після 2024 року.

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До слова, Володимир Путін заявив, що Росія може швидко та ефективно відповісти на ймовірний вихід США з ДРСМД.