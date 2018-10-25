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Росія звинуватила США в атаці на базу Хмеймім у Сирії

Росія звинуватила США в управлінні безпілотниками, які атакували військову базу Хмеймім у Сирії.

Заступник голови Міноборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін заявив, що безпілотними літальними апаратами, які в січні атакували російську військову базу Хмеймім у Сирії, керували з літака-розвідника США Poseidon-8. Про це повідомляє ТАСС.

Під час атаки 13 безпілотників зіткнулися з російською системою радіоелектронного придушення, після чого перейшли на ручне управління, яке велося з Poseidon-8 у Середземному морі. Генерал зазначив, що російські військові перехопили управління дронами і знищили їх.

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Нагадаємо, Росія погрожує “швидко і ефективно” відповісти на ймовірний вихід США з ракетного договору.

Фото: ShutterStock

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