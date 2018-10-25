PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Вбивство Хашкаджі: Європарламент вимагає збройне ембарго для Саудівської Аравії/

Вбивство Хашкаджі: Європарламент вимагає збройне ембарго для Саудівської Аравії

Європарламент прийняв резолюцію, в якій закликає владу ЄС ввести заборону на поставки озброєнь до Саудівської Аравії – у зв’язку з вбивством у Стамбулі саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

ЄС санкції

– На тлі цього жорстокого вбивства дана резолюція повторює колишній заклик Європейського парламенту до всіх урядів країн ЄС – домогтися спільної позиції, щоб ввести загальне для ЄС ембарго на поставки зброї до Саудівської Аравії, – йдеться в резолюції Європарламенту.

Читайте: Привселюдне розчленування. Чому замовника вбивства Хашогджі не знайдуть

Євродепутати також закликають ввести санкції, в тому числі заборону на видачу віз і заморожування активів, проти підданих Саудівської Аравії, коли будуть встановлені факти у справі про вбивство Хашкаджі.

Крім того, парламентарії хочуть підняти питання про членство ряду країн, включаючи Саудівську Аравію, в Раді ООН з прав людини на наступному засіданні Ради 5 листопада у Женеві.

Нагадаємо, оглядач The Washington Post Джамаль Хашогджі зник 2 жовтня після візиту в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі. Ер-Ріяд оголосив, що журналіст загинув під час сварки зі співробітниками дипмісії.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Загострення на Азові: ЄС посилив санкції проти РФ
Привселюдне розчленування. Чому замовника вбивства Хашогджі не знайдуть
На Київщині директор агрофірми вбив підлеглого з мисливської рушниці
У супермаркеті США застрелили двох осіб – ЗМІ
Україна ЄС
ЄС може призначити спецпосланника щодо Криму і Донбасу
Суд над вбивцею сестри Ноздровської
Справа Ноздровської: вбивці сестри правозахисниці дали 7 років в’язниці
Вбивство Хашогджі: знайдено речі журналіста, США розглянуть санкції
Замах на Сумщині: по авто бізнесмена випустили 18 куль, він поранений
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка