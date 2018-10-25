Європарламент прийняв резолюцію, в якій закликає владу ЄС ввести заборону на поставки озброєнь до Саудівської Аравії – у зв’язку з вбивством у Стамбулі саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

– На тлі цього жорстокого вбивства дана резолюція повторює колишній заклик Європейського парламенту до всіх урядів країн ЄС – домогтися спільної позиції, щоб ввести загальне для ЄС ембарго на поставки зброї до Саудівської Аравії, – йдеться в резолюції Європарламенту.

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Євродепутати також закликають ввести санкції, в тому числі заборону на видачу віз і заморожування активів, проти підданих Саудівської Аравії, коли будуть встановлені факти у справі про вбивство Хашкаджі.

Крім того, парламентарії хочуть підняти питання про членство ряду країн, включаючи Саудівську Аравію, в Раді ООН з прав людини на наступному засіданні Ради 5 листопада у Женеві.

Нагадаємо, оглядач The Washington Post Джамаль Хашогджі зник 2 жовтня після візиту в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі. Ер-Ріяд оголосив, що журналіст загинув під час сварки зі співробітниками дипмісії.