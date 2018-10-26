Російський програміст знаходиться в ізоляторі в’язниці Нью-Йорка, де опинився через здійснення кібершахрайства на $855 тисяч.

Росіянину Станіславу Лисову, обвинуваченого американською владою в кібершахрайстві на $ 855 тисяч, загрожує довічне ув’язнення, повідомляє газета Известия з посиланням на його адвоката Аркадія Буха.

– Станіславу можуть винести вирок, який перевищить очікувану тривалість життя у в’язниці. Тобто, мова йде фактично про довічний термін. Хоча в більшості випадків за подібні злочини не дають більше 25 років в’язниці. Але і це, самі розумієте, багато. Тому зараз ми чекаємо пропозицію від прокуратури, коли в разі визнання Станіслава, він може отримати відносно низький термін, – заявив Бух.

Лисов був затриманий в січні 2017 року в Барселоні. Судове засідання відбулося 20 липня у Мадриді, на ньому росіянин своєї провини не визнав. 31 липня 4-я секція Національної судової палати Іспанії прийняла рішення видати Лисова США. На початку вересня його адвокати оскаржили, проте скарга була відхилена. У лютому 2018 року Лисов був екстрадований до США.

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Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомляла, що Лисов був оголошений в міжнародний розшук США за участь у злочинній групі, створеній для здійснення шахрайства з використанням електронних засобів та комп’ютерних технологій.

Нагадаємо, 4 жовтня уряд Нідерландів повідомив, що у квітні вислали з країни чотирьох співробітників ГРУ Росії, які причетні до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї ОЗХЗ.

У цей же день США пред’явили звинувачення в кібератаках семи співробітникам ГРУ.

У свою чергу Канада також звинуватила Росію в кібератаках і спробах “підірвати міжнародний порядок”.