Підозрюваному у відправленні вибухонебезпечних посилок у США пред’явили звинувачення.

Чоловікові, якого підозрюють в розсилці бомб у США, висунули звинувачення у 5 пунктах, серед яких незаконне відправлення вибухових речовин, повідомляє Associated Press.

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що підозрюваному загрожує до 58 років в’язниці.

Також стало відомо, що чоловіка звати Сезар Сайок-молодший, йому 56 років.

У 2002 році його звинувачували у загрозі бомбою, за що чоловік отримав один рік випробувального терміну. Також Сайок був двічі заарештований – у 1992 і 2014 роках.

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До слова, бомби, які були відправлені американським політикам і в офіс CNN, були начинені порошком і осколками скла.