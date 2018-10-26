Підозрюваному у відправленні вибухонебезпечних посилок у США пред’явили звинувачення.
Чоловікові, якого підозрюють в розсилці бомб у США, висунули звинувачення у 5 пунктах, серед яких незаконне відправлення вибухових речовин, повідомляє Associated Press.
Генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що підозрюваному загрожує до 58 років в’язниці.
Також стало відомо, що чоловіка звати Сезар Сайок-молодший, йому 56 років.
У 2002 році його звинувачували у загрозі бомбою, за що чоловік отримав один рік випробувального терміну. Також Сайок був двічі заарештований – у 1992 і 2014 роках.
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До слова, бомби, які були відправлені американським політикам і в офіс CNN, були начинені порошком і осколками скла.
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