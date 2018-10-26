У США затримали підозрюваного, який відправив бомби Клінтонам та Бараку Обамі.

У штаті Флорида (США) затримали підозрюваного у розсилці бомб поштою, який зокрема відправив пакунки Гілларі та Біллу Клінтонам та попередньому президенту Америки Бараку Обамі, повідомляє CNN.

Усі вибухові пристрої, які у США невідомі надсилали колишнім посадовцям і політикам, були дієві та мали схожі принципи побудови.

Крім того, їх розсилали особам, які критично ставилися до політики президента США Дональда Трампа.

FLASH: Cesar Sayoc, 56, pictured in this booking photo from an arrest, via @browardsheriff pic.twitter.com/zUSXxPlOyZ — Myles Miller (@MylesMill) 26 октября 2018 г.

Читайте: Роберт Де Ніро і Байден отримали бомбу слідом за Обамою і Клінтон

До слова, бомби, відправлені американським політикам і в офіс CNN, були начинені порошком та осколками скла.