У штаті Флорида (США) затримали підозрюваного у розсилці бомб поштою, який зокрема відправив пакунки Гілларі та Біллу Клінтонам та попередньому президенту Америки Бараку Обамі, повідомляє CNN.

Усі вибухові пристрої, які у США невідомі надсилали колишнім посадовцям і політикам, були дієві та мали схожі принципи побудови.

Крім того, їх розсилали особам, які критично ставилися до політики президента США Дональда Трампа.

FLASH: Cesar Sayoc, 56, pictured in this booking photo from an arrest, via @browardsheriff pic.twitter.com/zUSXxPlOyZ

— Myles Miller (@MylesMill) 26 октября 2018 г.