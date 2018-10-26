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Розсилка бомб в США: поліція затримала підозрюваного – ЗМІ

У США затримали підозрюваного, який відправив бомби Клінтонам та Бараку Обамі.

Бомба

У штаті Флорида (США) затримали підозрюваного у розсилці бомб поштою, який зокрема відправив пакунки Гілларі та Біллу Клінтонам та попередньому президенту Америки Бараку Обамі, повідомляє CNN.

Усі вибухові пристрої, які у США невідомі надсилали колишнім посадовцям і політикам, були дієві та мали схожі принципи побудови.

Крім того, їх розсилали особам, які критично ставилися до політики президента США Дональда Трампа.

 

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До слова, бомби, відправлені американським політикам і в офіс CNN, були начинені порошком та осколками скла.

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