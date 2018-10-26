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Смертоносний голод в Ємені стане найгіршим в історії – фоторепортаж

Голод в Ємені може стати одним з найбільш смертоносних в історії людства. Голодує половина населення країни.

Про це попередив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок, пише The Guardian.

14 мільйонів осіб, половина населення Ємену, найближчим часом будуть повністю залежати від гуманітарної допомоги, кораблі з якою постійно блокують повстанці на підході до країни через громадянську війну.

Громадянська війна в Ємені триває три роки. Повстанці хусит, підтримувані Іраном, захопили більшу частину країни, включаючи столицю Сану.

У 2015 році до війни приєдналися Саудівська Аравія і її союзники, серед яких Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

Фото: Andrew Renneisen/Getty Images

За три роки війни рятувальні місії змогли допомогти восьми мільйонам єменців, але багато людей як і раніше потребують гуманітарної допомоги.

У 2017 році у країні була епідемія холери, яка забрала життя понад мільйона людей, в тому числі 600 тисяч дітей.

Однак голод може стати катастрофою “набагато більшою, ніж будь-який професіонал у цій сфері бачив протягом свого трудового життя”, попередили в ООН.

Фото: Andrew Renneisen/Getty Images

Від голоду загинули щонайменше 50 тисяч дітей, число загиблих дорослих невідомо.

Мільйони в небезпеці через активні військові дії поруч з Ходейдою, головним портом країни, через який доставляють більшу частину їжі.

Зараз в Ходейді стоять без розвантаження кораблі з гуманітарною допомогою і їжею на продаж.

Через війни дорожня інфраструктура зруйнована, багато доріг перекрито і рятувальні місії не можуть доставити нужденним їжу, якої вистачило б, щоб протягом місяця годувати 3,7 мільйона осіб.

Провізію заблокували на складах.

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Фото: Abduljabbar Zeyad/Reuters

В ООН закликали припинити бойові дії у портових міст.

Але через кілька годин після заяви ООН влада Ємену повідомила про чергову хвилю атак коаліції під керівництвом Саудівської Аравії, спрямованих проти уряду президента Абд-Раббі Мансур Хаді.

Хаді, незважаючи на те, що хусити оголосили про його повалення, не покинув свій пост і залишається міжнародно визнаним президентом.

Фото: Hammadi Issa/AP/East News

Економіка країни сильно постраждала через війну. Багато бюджетників не отримували зарплати місяцями і навіть роками. Близько третини єменців залишилися без роботи.

Але навіть ті єменці, які зуміли зберегти дохід, часто не можуть прогодувати сім’ї через ослаблення курсу місцевого ріала, що здешевшав з 2015 року більш ніж утричі, і перебої в поставках їжі. За час війни ціни на їжу виросли майже вдвічі.

– Колапс економіки – тихий вбивця Ємену, – говорить глава єменського підрозділу благодійної організації Врятуємо дітей Тамер Кіролос.

– Батьки розповідають нам, що їм доводиться відмовлятися від їжі, іноді на кілька днів, щоб дати хоч щось своїм дітям.

Нагадаємо, аналітики Програми розвитку ООН склали глобальний рейтинг індексу людського розвитку.

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