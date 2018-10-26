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Трамп запросив Путіна до Вашингтона

Президент США Дональд Трамп запросив президента РФ Володимира Путіна до Вашингтона на початку 2019 року.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Дональд Трамп запросив російського президента Володимира Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року, повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон.

Радник США передавав запрошення під час зустрічі з Путіним у Москві раніше цього тижня, передає Радіо Свобода.

– Мені здається, що прогрес у відносинах із Росією буває тоді, коли обидві сторони безпосередньо викладають, в чому полягають їхні національні інтереси.

Іноді ми просто не можемо дійти згоди. Але в інших випадках, коли ми обговорюємо деякі з цих питань, ми можемо, – прокоментував Болтон можливість результативних особистих переговорів лідерів.

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Нагадаємо, зараз радник Трампа перебуває з візитом на Кавказі – у Вірменії та Азербайджані.

Раніше стало відомо, що зустріч Трампа та Путіна пройде 11 листопада в Парижі.

Фото: Steffen Kugler /BPA via Getty Images

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