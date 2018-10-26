Президент США Дональд Трамп запросив президента РФ Володимира Путіна до Вашингтона на початку 2019 року.

Дональд Трамп запросив російського президента Володимира Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року, повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон.

Радник США передавав запрошення під час зустрічі з Путіним у Москві раніше цього тижня, передає Радіо Свобода.

– Мені здається, що прогрес у відносинах із Росією буває тоді, коли обидві сторони безпосередньо викладають, в чому полягають їхні національні інтереси.

Іноді ми просто не можемо дійти згоди. Але в інших випадках, коли ми обговорюємо деякі з цих питань, ми можемо, – прокоментував Болтон можливість результативних особистих переговорів лідерів.

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Нагадаємо, зараз радник Трампа перебуває з візитом на Кавказі – у Вірменії та Азербайджані.

Раніше стало відомо, що зустріч Трампа та Путіна пройде 11 листопада в Парижі.

Фото: Steffen Kugler /BPA via Getty Images