PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Пара кроків від падіння: школяр заліз на 30-поверхову будівлю/

Пара кроків від падіння: школяр заліз на 30-поверхову будівлю

У Китаї хлопчик заліз на 30-поверхову будівлю і почав кричати про те, як він не хоче йти на уроки.

Про це пише Shanghaiist.

Дитину довелося визволяти пожежним, і бідолаха весь тремтів від страху, коли його рятували.

Школяра помітили будівельники, що працюють на крані.

На відео порятунку хлопчика, яке незабаром з’явилося у соцмережах, помітно, що дитину від падіння з неймовірної висоти відділяла пара кроків і невелика огорожа, яку легко було переступити. Щоб школяр не наробив дурниць, пожежник спокійно до нього підходив, намагаючись відволікти невимушеною бесідою, стверджують журналісти.

Зрештою рятувальник міцно схопив хлопчика і почав обв’язувати його мотузкою. Той у цей час, як чутно у ролику, голосно схлипує. Операція спасіння пройшла вдало, хлопчик не постраждав.


Читайте: Чоловік стрибнув з даху у басейн і не долетів

До речі, у Києві на Оболоні дві неповнолітні дівчини гуляли по даху дев’ятиповерхового будинку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гороскоп
Гороскоп на сьогодні, 28 жовтня
Пара кроків від падіння: школяр заліз на 30-поверхову будівлю
Як прикрасити будинок до Хелловіну 2018 – ідеї з фестивалю КGreat Jack O’Lantern Blaze
Кішка вилізла на подіум під час модного показу
Літак
Задимився під час зльоту: в аеропорту Одеси евакуйовали пасажирів літака
Президентські перегони 2019: ще один депутат оголосив про участь у виборах
Момо, відьми і демони: у Києві пройшов парад зомбі
Місяць морили голодом: 300 змучених овець вивозять з порту Чорноморська і обстежують
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка