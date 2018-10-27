У Китаї хлопчик заліз на 30-поверхову будівлю і почав кричати про те, як він не хоче йти на уроки.

Про це пише Shanghaiist.

Дитину довелося визволяти пожежним, і бідолаха весь тремтів від страху, коли його рятували.

Школяра помітили будівельники, що працюють на крані.

На відео порятунку хлопчика, яке незабаром з’явилося у соцмережах, помітно, що дитину від падіння з неймовірної висоти відділяла пара кроків і невелика огорожа, яку легко було переступити. Щоб школяр не наробив дурниць, пожежник спокійно до нього підходив, намагаючись відволікти невимушеною бесідою, стверджують журналісти.

Зрештою рятувальник міцно схопив хлопчика і почав обв’язувати його мотузкою. Той у цей час, як чутно у ролику, голосно схлипує. Операція спасіння пройшла вдало, хлопчик не постраждав.

До речі, у Києві на Оболоні дві неповнолітні дівчини гуляли по даху дев’ятиповерхового будинку.