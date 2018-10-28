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4,5 км/сек і збільшена дальність: США випробували ракету-перехоплювач

США успішно випробували нову ракету-перехоплювач, призначену для боротьби з бойовими ракетами середнього радіусу дії.

Випробування відбулися в Тихому океані, сообщает Defense News.

У Пентагоні цей результат назвали “ключовим моментом” в розвитку американської протиракетної оборони. В операції взяв участь ескадрений міноносець John Finn, минулого року введений до складу ВМС США.

Він виявив і перехопив ракету-мішень, пущену з західного узбережжя Гаваїв.

Протиракета SM-3 версії Block IIA розробляється з 2006 року спільними зусиллями США і Японії. Вона покликана замінити попередні модифікації SM-3.

Новинка має більший кінетичний перехоплювач, нову сенсорну апаратуру, високі можливості по дискримінації помилкових цілей, а також збільшену дальність і швидкість поразки.

Вона знищує мішень не в результаті підриву, а шляхом фізичного зіткнення з нею.

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Повідомляється, що швидкість польоту протиракети становить 4,5 кілометра на секунду, а гранична дальність ураження – 2700 кілометрів.

Протиракета буде встановлена як на морські, так і на наземні платформи ПРО Aegis Ashore, зокрема на території Румунії, Польщі, а також Японії, яка стурбована ракетно-ядерною програмою КНДР.

Нагадаємо, США розривають ракетний договір з РФ.

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