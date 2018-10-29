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Іспанію засипало снігом: без світла 53 тис. будинків

В Іспанію у вихідні несподівано прийшла зима. Сильне похолодання і снігопади спостерігалися в Піренеях, в північних регіонах Астурії, Кантабрії і Галісії.

Іспанію засипало снігом

Як пише elpais.com, через складні погодні умови близько 53 тис. будинків у Менорці та Астурії залишилися без світла.

На дорогах спостерігаються сніжні замети, з якими не встигають справлятися комунальні служби.

Читайте: У Криму випав перший сніг

Деякі ділянки доріг між Астурія і Леоном повністю заблоковані.

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Іспанію засипало снігом: без світла 53 тис. будинків / 2 фотографии

Раніше синоптики попереджали про мороз та снігопади в Європі.

Фото: скрін відео JRR Mundo

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