В Іспанію у вихідні несподівано прийшла зима. Сильне похолодання і снігопади спостерігалися в Піренеях, в північних регіонах Астурії, Кантабрії і Галісії.
Як пише elpais.com, через складні погодні умови близько 53 тис. будинків у Менорці та Астурії залишилися без світла.
На дорогах спостерігаються сніжні замети, з якими не встигають справлятися комунальні служби.
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Деякі ділянки доріг між Астурія і Леоном повністю заблоковані.
Іспанію засипало снігом: без світла 53 тис. будинків / 2 фотографии
Раніше синоптики попереджали про мороз та снігопади в Європі.
Фото: скрін відео JRR Mundo
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