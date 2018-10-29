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Японська принцеса Аяко вийшла заміж за простолюдина

Японська принцеса Аяко вийшла заміж за простолюдина, відмовившись від свого титулу.

Церемонія одруження принцеси Аяко і її обранця Кея Моріти пройшло у храмі Мейдзі сьогодні в Токіо, пише Mainichi.

– Зачіска нареченої була зроблена у стилі епохи Хейан, одягнена у традиційне вбрання з червоними і зеленими візерунками. Водночас на нареченому був фрак з фалдами, – зазначає видання.

28-річна принцеса Аяко – молодша дочка двоюрідного брата імператора Японії Акіхіто.

32-річний чоловік Аяко не є аристократом, і він працює у великій судноплавній компанії Ніппон Юсен.

За традицією, жінки, які виходять заміж за членів імператорської сім’ї, автоматично стають її частиною. Водночас дівчата, які пов’язують себе узами шлюбу з простолюдином, як Аяко, повинні відмовитися від титулу.

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Нагадаємо, в Японії знизили вік повноліття.

Фото: Tawatchai Prakobkit/Dreamstime.com

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