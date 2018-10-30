Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що її відмова від боротьби за посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) не похитне її позицій на міжнародній арені.

Про це вона повідомила під час прес-конференції з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі, повідомляє Reuters.

– Не думаю, що щось зміниться у нашій позиції під час міжнародних переговорів – можна навіть сказати, що в мене буде більше часу сконцентруватися на своїх завданнях як глави уряду – заявила Меркель.

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Нагадаємо, що 1 листопада Ангела Меркель завітає до України. Вона планує зустрітись з президентом Петром Порошенком та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.