Сезар Сайок, який розсилав поштою бомби критикам президента США Дональда Трампа, мав список з понад 100 цілей.

Сезар Сайок мав список понад 100 потенційних цілей і проводив онлайн-вивчення політиків, журналістів та акторів, повідомляє NBC News з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

ФБР не називає імена потенційних жертв, крім тих кому Сайок встиг відправити бомби.

Читайте: Розсилка бомб у США: підозрюваному висунули звинувачення

Правоохоронці працюють над тим, щоб повідомити всім потенційним жертвам про небезпеку. Навіть, якщо вони не отримували підозрілих посилок.

Нагадаємо, 24 жовтня у Білий дім і нью-йоркську редакцію CNN відправили бомби, які були перехоплені. Також саморобні вибухові пристрої знайшли в будинку Хілларі і Білла Клінтонів і ресторані американського актора Роберта Де Ніро.

Фото: скріншот із відео