Сезар Сайок, який розсилав поштою бомби критикам президента США Дональда Трампа, мав список з понад 100 цілей.
Сезар Сайок мав список понад 100 потенційних цілей і проводив онлайн-вивчення політиків, журналістів та акторів, повідомляє NBC News з посиланням на джерело у правоохоронних органах.
ФБР не називає імена потенційних жертв, крім тих кому Сайок встиг відправити бомби.
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Правоохоронці працюють над тим, щоб повідомити всім потенційним жертвам про небезпеку. Навіть, якщо вони не отримували підозрілих посилок.
Нагадаємо, 24 жовтня у Білий дім і нью-йоркську редакцію CNN відправили бомби, які були перехоплені. Також саморобні вибухові пристрої знайшли в будинку Хілларі і Білла Клінтонів і ресторані американського актора Роберта Де Ніро.
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