Німецькі ЗМІ аналізують, чому Ангела Меркель прийняла рішення піти з великої політики, та хто міг би стати її наступником.

29 жовтня канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка безперервно керує країною останні 13 років, заявила про своє рішення піти з великої політики в найближчі роки.

– Я переконана, що прийшов час почати нову главу, – заявила вона на прес-конференції в Берліні. – Одного разу я сказала, що не народилася канцлером. І я ніколи не забувала про це.

Заява про майбутній відхід Меркель стала топ-темою для міркувань у колах німецьких ЗМІ, передає НВ.

Süddeutsche Zeitung

Так, видання Süddeutsche Zeitung аналізує, хто б міг стати майбутнім главою уряд, якби наступника обирала сама Меркель.

– Якби вибір був за Ангелою Меркель, її наступником стала б (екс-прем’єр-міністр землі Саар. Ред.) Аннегрет Крамп-Карренбауер. Вона не тільки є генеральним секретарем (партії. – Ред.) Меркель, але вже одного разу допомагала їй впоратися з неприємностями.

Коли виникло питання про те, чи повинна тодішній прем’єр міністр Саара перейти на роботу в Берлін, саме AKK (як називають Аннегрет Крамп-Карренбауер в ХДС), заявила, що вона не має наміру ставати міністром, а віддає перевагу посту генерального секретаря ХДС. Це була удача для Меркель. Таке рішення дозволило їй зітхнути вільніше, хоча її критика вже давним-давно назріла, – аналізують журналісти.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

У свою чергу Frankfurter Allgemeine Zeitung міркують про те, що Меркель вирішила піти з поста, ставши втрачати політичний успіх.

– Тепер же для багатьох її фігура стала символом невдач і втрати влади, що насувається – в особі канцлера, що ризикує втратити потрібний момент для самостійного вибору кінцевої точки своєї політичної кар’єри.

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З такою репутацією жодна – навіть “найконструктивніша” політика в світі – не могла б що-небудь змінити. Очевидно, це Меркель вже зрозуміла. Її рішення залишити пост глави партії є одночасно першим визнанням того факту, що в політиці не все замикається на “конструктивній роботі”, але важливу роль відіграють і символічні кроки, – пише видання.

DW (міжнародна редакція)

Олаф Бенці, аналітик незалежного німецького аналітичного центру Das Progressive Zentrum висловив схожу думку, пише DW (міжнародна редакція).

– У неї таке відчуття, що щось йде не так, а тому потрібні зміни, – говорить аналітик. – І я можу зрозуміти, що це дійсно має значення для людей, налаштованих дуже скептично (проти Меркель. Ред.). Вони (партія Меркель. – Ред.) програли, тому що люди відчули, що ХДС втратив зв’язок зі своєю (електоральною. – Ред.) базою, і це (рішення Меркель. – Ред.) Може стати символічним кроком, що демонструє, що вона все усвідомлює.

Як повідомлялося, Меркель вирішила не переобиратися на пост канцлера Німеччини у 2021 році. Також стало відомо, що Меркель залишає посаду голови ХДС.