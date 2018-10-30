Вечірка у Саудівській Аравії, присвячена Хелловіну, закінчилася затриманням 17 жінок з Філіппін.

17 жінок – емігрантки з Філіппін – були заарештовані в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) через участь у вечірці, присвяченій Хелловіну.

Про це пише Daily Mail у вівторок, 30 жовтня, з посиланням на Міністерство закордонних справ Філіпін.

Жінок затримали представники місцевих спецслужб після того, як сусіди поскаржились на галас у домівці, де відбувалося святкування.

Читайте: Що не можна робити на Хелловін – наймістичніші забобони

Поки невідомо, які звинувачення їм висунуть після арешту, проте міністерство підтвердило, що закони Саудівської Аравії забороняють неодруженим чоловікам і жінкам з’являтися разом публічно.

Відзначаєте Хелловін? Ні, я ж віруючий 38%, 282 votes 282 votes 38% 38%

Іду на вечірку 25%, 188 votes 188 votes 25% 25%

Піду налякаю сусіда 17%, 125 votes 125 votes 17% 17%

Так, уже кілька днів 12%, 86 votes 86 votes 12% 12%

Я вже у костюмі 8%, 62 votes 62 votes 8% 8% Всього голосів: 743 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Тим часом, світові зірки вже встигли без проблем відсвяткувати Хелловін.