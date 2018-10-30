PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Відсвяткували Хелловін: у Саудівській Аравії заарештували 17 жінок/

Відсвяткували Хелловін: у Саудівській Аравії заарештували 17 жінок

Вечірка у Саудівській Аравії, присвячена Хелловіну, закінчилася затриманням 17 жінок з Філіппін.

17 жінок – емігрантки з Філіппін – були заарештовані в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) через участь у вечірці, присвяченій Хелловіну.

Про це пише Daily Mail у вівторок, 30 жовтня, з посиланням на Міністерство закордонних справ Філіпін.

Жінок затримали представники місцевих спецслужб після того, як сусіди поскаржились на галас у домівці, де відбувалося святкування.

Читайте: Що не можна робити на Хелловін – наймістичніші забобони

Поки невідомо, які звинувачення їм висунуть після арешту, проте міністерство підтвердило, що закони Саудівської Аравії забороняють неодруженим чоловікам і жінкам з’являтися разом публічно.

Відзначаєте Хелловін?

  • Ні, я ж віруючий 38%, 282 votes
    282 votes 38%
    38%
  • Іду на вечірку 25%, 188 votes
    188 votes 25%
    25%
  • Піду налякаю сусіда 17%, 125 votes
    125 votes 17%
    17%
  • Так, уже кілька днів 12%, 86 votes
    86 votes 12%
    12%
  • Я вже у костюмі 8%, 62 votes
    62 votes 8%
    8%
Всього голосів: 743

Тим часом, світові зірки вже встигли без проблем відсвяткувати Хелловін.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка