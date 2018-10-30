Вечірка у Саудівській Аравії, присвячена Хелловіну, закінчилася затриманням 17 жінок з Філіппін.
17 жінок – емігрантки з Філіппін – були заарештовані в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) через участь у вечірці, присвяченій Хелловіну.
Про це пише Daily Mail у вівторок, 30 жовтня, з посиланням на Міністерство закордонних справ Філіпін.
Жінок затримали представники місцевих спецслужб після того, як сусіди поскаржились на галас у домівці, де відбувалося святкування.
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Поки невідомо, які звинувачення їм висунуть після арешту, проте міністерство підтвердило, що закони Саудівської Аравії забороняють неодруженим чоловікам і жінкам з’являтися разом публічно.
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Тим часом, світові зірки вже встигли без проблем відсвяткувати Хелловін.