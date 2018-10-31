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Біля будівлі ФСБ у Росії стався вибух, загинула людина

Через вибух біля будівлі ФСБ в Архангельську загинула людина.

Вибух стався біля будівлі управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії у справах Архангельської області в Архангельську, загинула одна людина.

Про це в середу, 31 жовтня, джерело в екстрених службах повідомило ТАСС.

– Потерпілий помер під час надання допомоги, – сказало джерело, зазначивши, що загиблий не є співробітником управління, його особа встановлюється.

Читайте: Потужний вибух у центрі столиці Тунісу, є поранені

Причина вибуху також поки не відома.

Нагадаємо, в Росії затримали двох чоловіків, які кидали яйця в будівлю ФСБ у Москві.

Фото: kp.ru

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