Через вибух біля будівлі ФСБ в Архангельську загинула людина.
Вибух стався біля будівлі управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії у справах Архангельської області в Архангельську, загинула одна людина.
Про це в середу, 31 жовтня, джерело в екстрених службах повідомило ТАСС.
– Потерпілий помер під час надання допомоги, – сказало джерело, зазначивши, що загиблий не є співробітником управління, його особа встановлюється.
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Причина вибуху також поки не відома.
Нагадаємо, в Росії затримали двох чоловіків, які кидали яйця в будівлю ФСБ у Москві.
Фото: kp.ru
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