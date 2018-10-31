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Мінімум останніх 4 років: в ЄС проблеми з ростом економіки

У третьому кварталі 2018 року ВВП 19 країн Єврозони (EA19) збільшився на 0,2%, а 28 країн Євросоюзу (ЕС28) виріс на 0,3%.

Про це повідомляє Статистичне управління Євросоюзу.

У порівнянні з третім кварталом 2017 року, приріст склав 1,7% і 1,9%. Згідно з попередньою оцінкою Євростату, у другому кварталі 2018 року ВВП EA19 виріс на 0,4% і на 0,5% ЕС28.

Читайте: МЗС Польщі про Північний потік-2: Німеччина діє проти ЄС

Економічне зростання в Єврозоні у III кварталі сповільнилося до мінімуму за останні 4 роки.

Раніше Факти ICTV писали, що прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей рішуче заявила що “другого референдуму по Brexit не буде”.

Фото: dreamstime.

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