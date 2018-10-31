У третьому кварталі 2018 року ВВП 19 країн Єврозони (EA19) збільшився на 0,2%, а 28 країн Євросоюзу (ЕС28) виріс на 0,3%.
Про це повідомляє Статистичне управління Євросоюзу.
У порівнянні з третім кварталом 2017 року, приріст склав 1,7% і 1,9%. Згідно з попередньою оцінкою Євростату, у другому кварталі 2018 року ВВП EA19 виріс на 0,4% і на 0,5% ЕС28.
Читайте: МЗС Польщі про Північний потік-2: Німеччина діє проти ЄС
Економічне зростання в Єврозоні у III кварталі сповільнилося до мінімуму за останні 4 роки.
Раніше Факти ICTV писали, що прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей рішуче заявила що “другого референдуму по Brexit не буде”.
Фото: dreamstime.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+