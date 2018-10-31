В НАТО не приховують, що відпрацьовують на навчаннях не лише оборонні операції, а й контрнаступальні. Хто потенційний противник представники альянсу в голос не називають, але усім зрозуміло – це Росія. На російському телебаченні традиційна істерія – навколо одні вороги і прямо лунають погрози нанести ядерний удар у відповідь. Риторика ворожнечі та ненависті заполонила прямі ефіри. Хоча трохи більше місяця тому самі росіяни проводили навчання – Восток-2018. Офіційна Москва тоді теж підкреслювала, що це наймасштабніші військові тренування в історії їх армії.



Гра Росії та країн НАТО військовими м’язами перейшла у цілком конкретні політичні заяви. Цього тижня Трамп сказав, що США планують вийти з договору про заборону ракет середньої та меншої дальності. Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої ї дальності та зобов’язання не виробляти їх США та тоді ще СРСР підписали 8 грудня 1987 році. Угода укладена Горбачовим та Рейганом вважається кінцем холодної війни.

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Зараз ця війна поновлюється, тільки називається по-іншому – гібридна. Повідомити про розірвання угоди в Москву приїхав радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон. Невже ми на порозі нової гонки озброєнь і можливої ядерної війни? Американці демонструють свою міць і спустили на воду два нових ударних підводних човни класу Вірджинія. Тому виробляти сучасні високоточні крилаті та балістичні ракети, які зможуть нести ядерні заряди, не складе великої проблеми.

Росія навпаки скорочує оборонне замовлення і вже зараз не витримує такого темпу виробництва зброї загалом і конкретно подібних ракет. США розігрує тривалу політичну шахову партію і розірвання цього договору лише один з тактичних ходів, – кажуть американські аналітики, які прогнозують у фіналі неминучий мат для Путіна. Радянський Союз свого часу не витримав гонки озброєнь і розвалився. Цей сценарій може повторитися. Штати вже зараз витрачають на оборону вдесятеро більше ніж Росія. Москва через санкції і непомірний військовий бюджет має серйозні соціальні та економічні проблеми.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Трамп пригрозив РФ і Китаю ядерним арсеналом.