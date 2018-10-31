Чоловік, який влаштував вибух на вході в будівлю ФСБ в Архангельську, помер від отриманих поранень.

Про це йдеться в повідомленні інформаційного центру Національного антитерористичного комітету (НАК).

За попередньою версією, невідомий чоловік дістав із сумки бомбу, яка через деякий час вибухнула у нього в руках.

У результаті він отримав несумісні з життям травми. Під час вибуху постраждали троє співробітників спецслужби – у них поранення різного ступеня тяжкості.

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Зараз на місці події працюють фахівці-вибухотехніки та слідчі.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу про тероризм і незаконне носіння боєприпасів.

У мережі також з’явилося фото підозрюваного у вчиненні злочину, пише НТВ.

Як повідомляли ЗМІ, вибуховий пристрій спрацював між першими й другими дверима. Близько металодетектора.