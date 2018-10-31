Висота найвищого пам’ятника в світі – 182 метри.

Урочиста церемонія відкриття найвищого пам’ятника в світі – статуї Єдності – пройшла в середу в західному індійському штаті Гуджарат.

Трансляцію заходу вів телеканал NDTV.

Творці увічнили в бетоні і металі образ Валлабхаі Пателя – одного з послідовників лідера національного визвольного руху Індії Махатми Ганді – якому приписують об’єднання колись розрізнених штатів в єдину державу.

Висота монумента складає 182 метри, він майже в два рази вищий за статую Свободи в США (93 метри) і в декілька разів вищий за статую Христа-Спасителя в Бразилії (38 метрів).

Читайте: 55 км за $20 млрд! У Китаї відкрили найдовший у світі міст над морем

Поруч із самої статуєю буде знаходитися музей пам’яті Валлабхаі Пателя.

Нагадаємо, у Вірменії відкрили перший у країні пам’ятник українському поету Тарасу Шевченку.

Фото: twitter