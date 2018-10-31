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Знайшла 2 тонни наркотиків. Італійська мафія “замовила” поліцейського пса

Італійська мафія Каморра оголосила нагороду в € 5 тис. за ліквідацію поліцейської собаки по кличці Почо.

Причина в тому, що саме ця собака виявив дві тонни наркотиків, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

Неаполітанським правоохоронцям знайти тонни наркотиків допомогла 9-річна собака по кличці Почо. Збиток для мафії склав мільйони євро.

Читайте: У Фастові з глибокої пастки врятували двох собак

Тому Каморра оголосила нагороду за ліквідацію пса у €5 тис.

Раніше Факти ICTV писали, що на українсько-білоруському кордоні в пункті пропуску Славутич в Чернігівській області службова собака українських прикордонників виявила в автомобілі з литовськими номерами вибуховий пристрій.

Фото: dreamstime

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