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Зникли у 1983 році. У посольстві Ватикану у Римі знайшли кістки людей

У посольстві Ватикану у Римі знайшли залишки людей.

Про це повідомляє Reuters. Фрагменти кісток виявили під час реструктуризації над прибудовою до посольства Святого Престолу.

Місцеві ЗМІ пов’язали знахідку зі зникненням двох 15-річних дівчаток у Римі у 1983 році. Не виключено, що це останки однієї з них. У той рік з різницею трохи більше місяця безслідно зникли дочка громадянина Ватикану Емануеля Орланді і дочка власника одного зі столичних барів Мирелла Грегорі.

Триває слідство.

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До речі, у Німеччині медбр Нільс Хегель зізнався у вбивстві 100 пацієнтів, яким вводив смертельні дози ліків.

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