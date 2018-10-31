У посольстві Ватикану у Римі знайшли залишки людей.

Про це повідомляє Reuters. Фрагменти кісток виявили під час реструктуризації над прибудовою до посольства Святого Престолу.

Місцеві ЗМІ пов’язали знахідку зі зникненням двох 15-річних дівчаток у Римі у 1983 році. Не виключено, що це останки однієї з них. У той рік з різницею трохи більше місяця безслідно зникли дочка громадянина Ватикану Емануеля Орланді і дочка власника одного зі столичних барів Мирелла Грегорі.

Триває слідство.

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До речі, у Німеччині медбр Нільс Хегель зізнався у вбивстві 100 пацієнтів, яким вводив смертельні дози ліків.