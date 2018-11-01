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Тіло Хашогджі могли розчинити в кислоті – ЗМІ

Тіло убитого в саудівському консульстві в Стамбулі опозиційного журналіста Джамаля Хашогджі могло бути знищено в кислоті.

Таку інформацію турецький чиновник повідомив виданню Washington Post, оглядачем якого був Хашогджі.

– Високопоставлений турецький чиновник в інтерв’ю заявив, що турецька влада розробляє теорію про те, що розчленоване тіло Хашогджі було знищено в кислоті на території консульства Саудівської Аравії або в сусідній резиденції генерального консула Саудівської Аравії.

Біологічні докази, виявлені в саду консульства, підтверджують теорію про те, що тіло Хашогджі було знищено поблизу того місця, де його вбили і розчленовували, сказав чиновник, – пише видання.

– Тіло Хашогджі не потрібно було ховати, – сказав чиновник, який висловився на умовах анонімності.

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Саудівська сторона офіційно визнала убивство журналіста й стверджує, що тіло Хашогджі було передано “місцевому спільникові” для утилізації. Анкара в цю версію не вірить.

Нагадаємо, офіс генпрокурора Стамбула 31 жовтня повідомив, що журналіста Джамаля Хашогджі задушили незабаром після того, як він увійшов до будівлі консульства Саудівської Аравії.

Фото: Politiko

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